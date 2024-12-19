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06:21, 19 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР назвали Зеленского «чемоданом без ручки»

Пушилин: Зеленский стал обузой и «чемоданом без ручки» для новых властей США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский для новых властей США стал обузой, а избранный американский президент Дональд Трамп вряд ли простит ему ставку на своих политических оппонентов из Демократической партии. Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Зеленский похож на чемодан без ручки. И его, конечно, пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение с 47-м президентом США, чтобы хоть как-то оправдаться перед ним», — сказал он.

Пушилин также отметил, что обращение Зеленского к действующему президенту США Джо Байдену по вопросу вступления Украины в НАТО похоже на попытку «запрыгнуть в поезд, который давно ушел».

Ранее дипломат Константин Долгов объяснил отказ Трампа приглашать Зеленского на свою инаугурацию. По его мнению, глава Украины со своей командой являются для Трампа «не более чем разменной монетой».

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