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05:30, 19 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР высказались об ожиданиях от Трампа

Пушилин заявил, что у него нет иллюзий насчет мирных инициатив Трампа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что у него нет завышенных ожиданий от прихода к власти в Соединенных Штатах Америки Дональда Трампа. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

«Мы не испытываем иллюзий в связи с миротворческими заявлениями американских президентов», — высказался он. Пушилин объяснил, что на это есть обоснованные причины — опыт 2016 года, когда Трамп также был лидером США.

Глава ДНР добавил, что о каких-либо ожиданиях можно будет говорить, когда будут сделаны шаги по урегулированию кризиса, к чему относятся и поставки оружия Украине.

Ранее специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что избранный президент США имеет все возможности добиться завершения украинского конфликта уже в ближайшее время.

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