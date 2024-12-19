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10:15, 19 декабря 2024Мир

В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

NYT: ЕС не готов к приходу Трампа в Белый дом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС), в особенности Германия, не готовы к политическим изменениям, связанным с приходом избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Мы не очень хорошо подготовлены, это точно. Для моей страны это ужасно неудачный момент — находиться в разгар предвыборной кампании с довольно поляризованными политическими дебатами», — приводит издание слова бывшего немецкого посла в США Вольфганга Ишингера.

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Ранее европейские чиновники сообщили агентству Bloomberg, что власти ЕС опасаются беззащитности европейцев перед российской угрозой из-за победы Трампа и возможного ослабления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

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