В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

NYT: ЕС не готов к приходу Трампа в Белый дом

Страны Европейского союза (ЕС), в особенности Германия, не готовы к политическим изменениям, связанным с приходом избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Мы не очень хорошо подготовлены, это точно. Для моей страны это ужасно неудачный момент — находиться в разгар предвыборной кампании с довольно поляризованными политическими дебатами», — приводит издание слова бывшего немецкого посла в США Вольфганга Ишингера.

Дипломат выразил надежду, что по итогам выборов к власти в Германии придет правительство консервативного политика Фридриха Мерца от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). По его словам, Мерц сможет конструктивно взаимодействовать с командой Трампа.

Ранее европейские чиновники сообщили агентству Bloomberg, что власти ЕС опасаются беззащитности европейцев перед российской угрозой из-за победы Трампа и возможного ослабления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.