В ЕС высказались об обсуждении отправки войск на Украину

FT: в ЕС не ведется никакой подготовки к отправке войск на Украину

Европейский союз (ЕС) не ведет никакой подготовки к отправке войск на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

«В ЕС пока нет структурированного обсуждения этого вопроса», — рассказал изданию дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны начали обсуждать возможность отправки на Украину до 100 тысяч своих военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. В Европе «еще нет консенсуса» по поводу того, будут ли это миротворцы, задачей которых станет «обеспечение соблюдения режима прекращения огня», или они будут представлять собой «силы сдерживания» России. В частности, Италия выступает за миротворческий контингент, а Франция и Украина настаивают на «сдерживании».

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил, что пока вопрос об отправке войск не обсуждается. «Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть», — пояснил он.

