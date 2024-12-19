В Евросовете высказались о будущей поддержке Зеленского

Глава Евросовета Кошта: Зеленский может рассчитывать на европейскую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Европейского союза (ЕС), чего бы это ни стоило странам-участницам сообщества. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, передает РИА Новости.

«Евросоюз должен быть предельно конкретным: Киев может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку и помощь, что бы это нам ни стоило, и на то время, что необходимо, как сейчас, во время конфликта, так и в будущем», — заявил политик украинскому лидеру.

Кошта также выразил надежду, что Украина «может однажды стать частью ЕС». Он добавил, что Европа и Украина будут скоординировано действовать по вопросу достижения «справедливого мира».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков сообщила, что страны Европы перестроятся под планы избранного президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине, так как они не имеют достаточного количества ресурсов для самостоятельной поддержки Киева.