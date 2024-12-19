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08:05, 19 декабря 2024Россия

В Кремле высказались о связанных с СВО обращениях на прямую линию Путина

Песков: связанные с СВО обращения россиян на прямую линию Путина проанализируют
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Обращения жителей России к президенту Владимиру Путину на прямую линию, которые связаны со специальной военной операцией (СВО), проанализируют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу», передает РИА Новости.

«Граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано. (...) это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве», — рассказал Песков.

По его словам, обращения по СВО можно разбить и на более мелкие подтемы. Важно анализировать вопросы россиян серьезно, и этот анализ будет проводиться, заверил пресс-секретарь главы государства.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет в четверг, 19 декабря. Ее начало запланировано в полдень по московскому времени. Количество обращений к главе государства уже превысила 1,8 миллиона. В Кремле называли подготовку Путина к прямой линии напряженной.

ЖЗЛ
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