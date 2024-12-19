Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 19 декабря 2024Россия

В Минобороны анонсировали ответ на атаку ATACMS и Storm Shadow по российскому предприятию

Минобороны РФ анонсировало ответ на удар ВСУ по предприятию в Ростовской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минобороны Российской Федерации (РФ) анонсировало ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 18 декабря расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и «Бук-М3», а также зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, а также три из четырех британско-французских Storm Shadow, выпущенных по Ростовской области. Одна крылатая ракета была отклонена от цели и попала в техническое строение на территории местного комбината.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заверили в Минобороны.

Ранее, 13 декабря, российское оборонное ведомство сообщило о массированном ударе высокоточными средствами поражения большой дальности по критически важным объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Атака стала ответом на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали российскую территорию во время прямой линии с Путиным. Президент обещал приграничью помощь

      Гузеева заболела и описала свое состояние словами «еле хожу»

      Стилистка оценила образ Путина на прямой линии

      Путин выразил готовность к дуэли с использованием «Орешника»

      Пашинян назвал условие отказа от судебных исков против Азербайджана

      На Украине заявили о продвижении Армии России в Курахово

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Банк России рассказал об официальных курсах валют во время новогодних праздников

      Главу района в российском городе задержали за взятку

      Назван самый эффективный способ накачать плечи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше