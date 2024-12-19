В Минобороны анонсировали ответ на атаку ATACMS и Storm Shadow по российскому предприятию

Минобороны РФ анонсировало ответ на удар ВСУ по предприятию в Ростовской области

Минобороны Российской Федерации (РФ) анонсировало ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Заявление ведомства опубликовано в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 18 декабря расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и «Бук-М3», а также зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, а также три из четырех британско-французских Storm Shadow, выпущенных по Ростовской области. Одна крылатая ракета была отклонена от цели и попала в техническое строение на территории местного комбината.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заверили в Минобороны.

Ранее, 13 декабря, российское оборонное ведомство сообщило о массированном ударе высокоточными средствами поражения большой дальности по критически важным объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Атака стала ответом на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.