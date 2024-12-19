В небе над российским регионом сбили два украинских дрона с разницей в час

В небе над Курской областью сбили два украинских дрона с разницей в час

В небе над Курской областью сбили два украинских дрона с разницей в час. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины совершили атаку на российский регион с применением беспилотников самолетного типа.

Один из них российская система противовоздушной обороны сбила около 17.40 мск, второй — около 18:40 мск.

В МО РФ атаку на приграничный регион назвали «очередной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку».

В четверг, 19 декабря, Украина атаковала Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Были зафиксированы удары беспилотником, FPV-дроном, а также прилет снаряда.