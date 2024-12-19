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16:03, 19 декабря 2024Россия

В России назвали условие компромиссов на переговорах с Украиной

Сенатор Джабаров: РФ готова на компромиссы с Украиной, не нарушающие цели СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия готова на компромиссы в переговорах с Украиной, но с учетом интересов Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал условия, при которых это станет возможным.

«Наш президент не раз до этого говорил, что он готов к переговорам. Но это не значит, что, выражая эту готовность, он завтра даст команду прекратить боевые действия. Нас уже в такую ловушку заманивали минскими соглашениями, когда все приостанавливали, и они продолжали вооружать киевский режим. То же самое было, когда парафировали мирное соглашение в Стамбуле, договаривались, что будут рассматривать, а потом замолчали и продолжали воевать. Дело в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский не готов к переговорам. (…) Я думаю, Зеленский будет воевать с Россией как можно дольше, потому что иначе его просто снесет сам украинский народ», — сказал сенатор.

Что касается компромиссов, то Россия готова на компромиссы. Но только на те, которые не нарушают планы специальной военной операции (СВО) и задачи, которые поставил президент

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, Москва всегда готова к компромиссам для завершения военного конфликта с Украиной. Однако, по его словам, Киев к этому не готов и отказался от диалога с Кремлем.

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