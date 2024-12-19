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17:14, 19 декабря 2024Россия

В России отреагировали на обстрел Белгородской области во время прямой линии Путина

Сенатор Карасин назвал цинизмом обстрел Белгорода во время прямой линии Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал циничным обстрел Белгородской области во время прямой линии президента России Владимира Путина. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на атаку приграничного региона.

«Я думаю, что это обычное проявление цинизма нынешнего украинского режима. Ничего нового в этом нет, они, по-моему, превзошли по цинизму самые печально известные века — 16-й, 17-й век в расчете на то, что им все будет прощено и их закроет западная военно-политическая машина, поэтому они действуют нагло. Но оценка всему этому будет дана в соответствующей форме, когда все они предстанут перед судом истории», — сказал сенатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 19 декабря сообщил об атаке дронов в нескольких населенных пунктах региона. Это произошло в тот момент, когда в Москве проходила прямая линия Владимира Путина, на которой он отвечал на вопросы журналистов и россиян.

В Белгороде обломки дрона упали на стоянке социального объекта. По словам главы региона, беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Были повреждены семь автомобилей, а также остекление и дверь в одном из зданий. Также FPV-дрон взорвался возле частного домовладения в селе Двулучное Валуйского округа. Он выбил окна, посекло забор, а также повредил стоящий рядом автомобилях. В хуторе Балки Шебекинского района снарядом выбило окна в двух домовладениях, повреждены крыши, заборы и дворовые постройки.

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