В России указали на двойные стандарты НАТО в вопросах обороны

Небензя заявил о двойных стандартах НАТО после критики сотрудничества с КНДР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты НАТО в вопросах обороны. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат прокомментировал критику сотрудничества с КНДР со стороны Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что партнерство Москвы и Пхеньяна не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. «Вы же сами всегда говорили, что, по вашим правилам, НАТО — оборонительный союз, почему же вы так нервничаете сейчас, если речь идет о совместной обороне?», — отметил Небензя.

5 декабря Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно договору, стороны обязались не заключать каких-либо соглашений против суверенитета и безопасности друг друга.