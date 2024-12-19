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03:04, 19 декабря 2024Мир

В России указали на двойные стандарты НАТО в вопросах обороны

Небензя заявил о двойных стандартах НАТО после критики сотрудничества с КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты НАТО в вопросах обороны. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат прокомментировал критику сотрудничества с КНДР со стороны Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что партнерство Москвы и Пхеньяна не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. «Вы же сами всегда говорили, что, по вашим правилам, НАТО — оборонительный союз, почему же вы так нервничаете сейчас, если речь идет о совместной обороне?», — отметил Небензя.

5 декабря Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно договору, стороны обязались не заключать каких-либо соглашений против суверенитета и безопасности друг друга.

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