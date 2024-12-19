В России задержали заместителя руководителя Государственной инспекции труда за взятку

В Башкирии задержали замруководителя Государственной инспекции труда за взятку

В Башкирии задержали заместителя руководителя Государственной инспекции труда за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в июне заместитель руководителя Государственной инспекции труда получил через посредника взятку в размере 50 тысяч рублей от представителей предприятия, на котором произошел несчастный случай на производстве. Пострадавший получил травму руки, в результате ему был ампутирован палец. Деньги они передали для того, чтобы не проводилось расследование по этому случаю.

Ранее сообщалось, что четверых россиян арестовали за взятки на сумму более 30 миллионов рублей.