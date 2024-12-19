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17:11, 19 декабря 2024Ценности

В сети оценили внешность похудевшей Кэти Перри фразой «постарела лет на 20»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кэти Перри

Кэти Перри. Фото: Lisa Lake / Getty Images

В сети оценили внешность похудевшей американской певицы Кэти Перри фразой «постарела лет на 20». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

40-летняя звезда посетила радиостанцию iHeart в Филадельфии, США. Для выхода в свет она выбрала полупрозрачное красное платье с разрезом до бедра, украшенное пайетками. Также исполнительница надела остроносые черные туфли на шпильке, распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж с черными стрелками на веках и бордовой помадой на губах.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «После похудения она стала выглядеть сильно старше», «Постарела лет на 20. Раньше у нее был нормальный вес и симпатичное лицо», «Была потрясающей, а сейчас выглядит нездоровой», «Она конкурирует с другими поп-певицами — молодыми, красивыми и худыми. Нужно иметь очень сильный характер, чтобы не поддаться такому давлению», «Лицо не станет таким изможденным из-за диеты и упражнений, особенно за год. Если только у вас не анорексия. Она определенно что-то принимает!» — заявили юзеры.

В октябре Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика», раздав на вечеринке шприцы гостям.

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