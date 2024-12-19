В Telegram-каналах пропала трансляция прямой линии с Путиным

В Telegram-каналах пропала трансляция прямой линии с Владимиром Путиным

В Telegram-каналах пропала трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

О сбоях с онлайн-трансляцией в Telegram информагентство, а также другие крупные СМИ, начали сообщать в районе 14:30. «Пользователи видят значок трансляции, но при попытке вступить в нее отображается надпись о том, что канал "не ведет трансляцию в данный момент"», — заявило РИА Новости.

Примерно через 20 минут после начала сбоя трансляция прямой линии с Путиным вновь стала доступна в ряде Telegram-каналов.

Ранее сообщалось, что российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, оценил будущее бумажной журналистики. Путин заявил, что такой вид журналистики будет иметь место в мире.

Кроме того, президент поддержал российских блогеров. Отвечая на вопрос инфлюенсера Влада Бумаги о том, какие ценности ему следует преподносить юной аудитории, Путин выразил уверенность в том, что блогеры выберут правильные ценности «не по его указанию, а по зову сердца».