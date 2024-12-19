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04:26, 19 декабря 2024Мир

Во Франции рассказали о насмешившем Германию решении Макрона

Филиппо: Макрон опозорил Францию, назначив канцлера ФРГ заменой в Евросовете
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предал свою страну, назначив своим представителем в Евросовете канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как не стыдно! Германия, должно быть, смеется! Для чего нужны премьер-министр и министр иностранных дел?! Этот парень на самом деле предатель! Отправить Макрона в отставку и вывести Францию из ЕС, и поскорее!», — высказался он.

Филиппо подчеркнул, что Шольц фактически будет представлять Францию на переговорах ЕС и Меркосур о свободной торговле, что вызывает недовольство французских фермеров. По мнению политика, канцлер ФРГ будет защищать интересы Макрона, а не Франции.

Ранее стало известно, что Макрон не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра страны, но тот пригрозил прекратить поддержку французского лидера, если не получит эту должность. По мнению газеты Politico, назначение Байру оценивается как «очередной признак того, насколько Макрон ослаб».

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