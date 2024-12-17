Стали известны подробности назначения Макроном нового премьера Франции

Politico: Макрон не хотел назначать Байру премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра страны, но тот пригрозил прекратить поддержку французского лидера, если не получит должность главы правительства республики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«13 декабря Макрон был готов назначить кого-то другого на этот пост, но не смог сказать "нет" Байру. Для него это было очень тяжело, ведь Байру — это единственный человек в Париже, которому он обязан», — передает издание слова источника.

Авторы материала добавили, что в качестве возможных претендентов на эту должность Макрон рассматривал главу Минобороны Франции Себастьена Лекорню, а также бывшего министра-делегата, отвечавшего за промышленность республики, Ролана Лескюра. Как отмечает издание, они бы «полностью бы зависели от французского лидера, в частности, были бы более сговорчивыми».

По мнению газеты, назначение Байру на пост главы правительства Франции оценивается как «очередной признак того, насколько Макрон ослаб».

13 декабря Макрон назначил центриста Байру новым премьер-министром страны. В своем первом заявлении на посту он подчеркнул, что кабмину предстоит проделать огромную работу на фоне масштабного политического кризиса в стране.