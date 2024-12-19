Volkswagen приблизился к решению проблемы с забастовкой в Германии

Bloomberg: профсоюзы почти добились от Volkswagen сохранения заводов в ФРГ

Переговоры руководства Volkswagen и профсоюзов близки к завершению, стороны склоняются к реструктуризации, которая подразумевает отказ от премий, но дает гарантии занятости до 2030 года и сохранение работы всех предприятий в Германии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, пишет Bloomberg.

Также обсуждается перенос производства хетчбэка Golf с немецкого завода в Мексику и прекращение производства автомобилей марки Volkswagen на заводе в Цвиккау, но четких договоренностей пока нет.

Как отмечает издание, заключение соглашения позволит руководству запустить давно назревшие реформы и переломить ситуацию вокруг крупнейшего европейского автопроизводителя. Volkswagen столкнулся с проблемой избыточных мощностей в Германии, что связано с сокращением доли рынка в Китае и замедлением спроса на электромобили в Европе.

Конфликт концерна и профсоюзов обострился после того, как руководство озвучило планы по поводу закрытия трех заводов и сокращения десятков тысяч сотрудников, что нарушает предыдущие договоренности. Позднее сотрудникам было предложено согласиться на понижение зарплаты на десять процентов, что также не устроило рабочие организации.

В начале декабря состоялась первая предупредительная забастовка продолжительностью несколько часов, а спустя неделю — вторая. В ней приняли участие около 68 тысяч сотрудников. В общей сложности в концерне в Германии работают почти 120 тысяч человек.

