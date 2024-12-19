Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 19 декабря 2024Россия

Володин пообещал статус участников СВО бойцам в Курской области

Володин: бойцам на передовой в Курской области дадут статус участников СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бойцам, которые находятся на передовой в Курской области, дадут статус участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит РИА Новости.

«Мы, пока шла прямая линия, уже инициировали со своей стороны необходимый запрос в правительство и постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые и финансовые решения, и статус участника специальной военной операции», — сказал Володин.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты.

По его словам, ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации. Российский лидер подчеркнул, что все недочеты с отсутствием подходящих выплат будут исправлены и ему жаль, что Министерство обороны не обратило на эти вопросы внимания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      Путин поговорил с президентом Узбекистана

      Россиянин напал с ножом на жену и дочь

      В Госдуме предупредили о возможном изменении условий по семейной ипотеке

      Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать»

      Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

      Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

      В МИД подтвердили слова Путина об иностранных представителях на параде Победы

      Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

      Россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше