Володин пообещал статус участников СВО бойцам в Курской области

Володин: бойцам на передовой в Курской области дадут статус участников СВО

Бойцам, которые находятся на передовой в Курской области, дадут статус участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит РИА Новости.

«Мы, пока шла прямая линия, уже инициировали со своей стороны необходимый запрос в правительство и постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые и финансовые решения, и статус участника специальной военной операции», — сказал Володин.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты.

По его словам, ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации. Российский лидер подчеркнул, что все недочеты с отсутствием подходящих выплат будут исправлены и ему жаль, что Министерство обороны не обратило на эти вопросы внимания.