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02:16, 19 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредил об опасности втянутых сосков

Онколог Чамсри: втянутые соски могут быть симптомом рака молочной железы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если соски внезапно стали втянутыми, это может говорить о смертельно опасном заболевании — раке молочной железы, причем как у мужчин, так и у женщин, предупредила онколог Саранья Чамсри. Ее слова передает издание Tyla.

Врач объяснила, что около 10-20 процентов женщин рождаются с втянутыми сосками, и это состояние не является причиной для беспокойства. Кроме того, соски могут стать втянутыми из-за инфекции в молочных протоках, травм, естественного возрастного обвисания груди и резкой потери веса.

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Однако если соски становятся внезапно втянутыми во взрослом возрасте, необходимо сразу обращаться к врачу, предупредила Чамсри. Она подчеркнула, что этот симптом может говорить о раке молочной железы, который может развиться и у мужчин, и у женщин. «Когда опухоль в области соска увеличивается, она может образовывать своего рода фиброзную полосу и втягивать сосок», — предупредила она.

Ранее онколог Расул Ахмаев развеял мифы о химиотерапии. По его словам, этот метод лечения не всегда приводит к выпадению волос.

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