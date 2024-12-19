Гастроэнтеролог Разаренова посоветовала есть сладости утром и в обед

Резкий отказ от любимых сладостей может привести к срывам и эмоциональному дискомфорту, рассказала гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова. В разговоре с «Газетой.Ru» врач призвала не демонизировать сахар.

Доктор предостерегла от резкого отказа от сладостей, так как он может привести к внутреннему напряжению, систематическим срывам и нарушениям в пищевом поведении. Она обратила внимание, что на самом деле вредны не сладости, а именно злоупотребление ими: они должны составлять не более 5-10 процентов от суточной нормы калорий. Есть сладкие продукты врач посоветовала утром или в обед.

Диетолог подчеркнула, что глюкоза и фруктоза, которые содержатся в сладостях, нужны для энергии и работы мозга. Кроме того, натуральный шоколад содержит полезные для здоровья антиоксиданты.

«Сильная тяга к сладкому может указывать на несбалансированный рацион. Когда организм получает достаточно белков, клетчатки, углеводов и жиров, желание переборщить со сладким снижается», — добавила Разаренова.

Ранее биолог Анча Баранова назвала неожиданное свойство горького шоколада. По ее словам, он снижает риск диабета на 20 процентов.