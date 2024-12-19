Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:22, 19 декабря 2024Забота о себе

Врач призвала не демонизировать сахар

Гастроэнтеролог Разаренова посоветовала есть сладости утром и в обед
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Julie Woodhouse / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Резкий отказ от любимых сладостей может привести к срывам и эмоциональному дискомфорту, рассказала гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова. В разговоре с «Газетой.Ru» врач призвала не демонизировать сахар.

Доктор предостерегла от резкого отказа от сладостей, так как он может привести к внутреннему напряжению, систематическим срывам и нарушениям в пищевом поведении. Она обратила внимание, что на самом деле вредны не сладости, а именно злоупотребление ими: они должны составлять не более 5-10 процентов от суточной нормы калорий. Есть сладкие продукты врач посоветовала утром или в обед.

Диетолог подчеркнула, что глюкоза и фруктоза, которые содержатся в сладостях, нужны для энергии и работы мозга. Кроме того, натуральный шоколад содержит полезные для здоровья антиоксиданты.

Материалы по теме:
Какой уровень глюкозы в крови считается нормой? И что значит, если сахар в анализах ей не соответствует
Какой уровень глюкозы в крови считается нормой?И что значит, если сахар в анализах ей не соответствует
2 мая 2023
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

«Сильная тяга к сладкому может указывать на несбалансированный рацион. Когда организм получает достаточно белков, клетчатки, углеводов и жиров, желание переборщить со сладким снижается», — добавила Разаренова.

Ранее биолог Анча Баранова назвала неожиданное свойство горького шоколада. По ее словам, он снижает риск диабета на 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин порассуждал о своих действиях в случае возвращения в февраль 2022 года

      В Абхазии объявлен план-перехват для поиска подозреваемого в стрельбе депутата

      Туристка взяла в поездку в Индию один гаджет и нарвалась на арест

      На Украине отправили под стражу связанного с избиением солдат командира ВСУ

      Путин высказался о расселении иностранцев за Урал

      Путин оценил мирную инициативу Китая по Украине

      Путин пожурил подмосковного журналиста

      Путин оценил разрыв контракта с Украиной на транзит газа фразой «мы переживем»

      В российском городе обветшалый дом оставили без газа на три года

      Путин увидел в Байдене человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше