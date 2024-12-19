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10:15, 19 декабря 2024Экономика

Российский бизнес приготовился к повышению цен

Банк России сообщил о снижении индекса бизнес-климата до минимума с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Опрос предприятий, проведенный Банком России в первую половину декабря, засвидетельствовал снижение индекса бизнеса-климата (ИБК) до минимума за год и резкий рост ожиданий повышения цен. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной падения ИБК (4,8 пункта) стало сокращение оценок деловой среды до минус 3,15 пункта (ранее минус 1 пункт). Одновременно компании сообщили о падении объемов производства и спроса на продукцию, но надежды на рост спроса выросли.

Дмитрий Полевой из «Астра УА» отметил, что ухудшение настроений бизнеса ускоряется, однако компании пока не теряют оптимизм и рассчитывают на максимальный рост цен. По его словам, технически имеющаяся картина свидетельствует о приближении стагфляции, хотя этот вариант пока не рассматривается как базовый.

Аналитики канала MMI подтвердили, что «остановка экономики при росте инфляции — это стагфляция». Такая ситуация может сложиться в случае, когда производство достигло своего предела, а спрос растет за счет бюджетных расходов или кредита.

По словам Полевого, результаты опроса не дают выбора Центробанку в вопросе повышения ключевой ставки. К такому решению регулятора также подталкивает рост инфляционных ожиданий и рекордная инфляция, которая по итогам года может превысить 10 процентов.

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