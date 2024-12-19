Зеленский обсудил усиление Украины с главой Европейского совета Кошта

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил меры усиления Украины с главой Европейского совета Антониу Кошта. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

По его словам, среди главных тем защита энергетической инфраструктуры Украины и увеличение внутреннего оборонного производства. Он добавил, что развитие военно-промышленного комплекса «действительно помогает, и уже есть конкретные результаты на поле боя».

Отдельное внимание он уделил важности объединения международных усилий ради приближения «справедливого мира». Зеленский заключил, что с самого начала 2025 года Украине очень нужно единство между Соединенными Штатами, Евросоюзом и странами Европы. Он добавил, что только вместе Соединенные Штаты и Европа могут спасти Украину.

Ранее Кошта заявил, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Европейского союза, чего бы это ни стоило странам-участницам сообщества. Он также выразил надежду, что Украина «может однажды стать частью ЕС».