Жена российского миллиардера раскрыла отношение к старению

38-летняя модель Перминова заявила, что довольна внешностью больше, чем в 27 лет

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова раскрыла отношение к старению. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица ответила на вопрос 27-летней подписчицы о том, как не бояться стареть. Знаменитость указала, что в 38 лет довольна собственной внешностью больше, чем в 27 лет, и не хотела бы вернуться в тот возраст.

«Мироощущение, восприятие себя, опыт и осознанность совершенно иные. А дальше уже важно сделать все, чтобы красила не молодость, а зрелость и горящие глаза», — заявила Перминова. Также она добавила, что следует выбирать только себя и найти свое призвание.

Ранее в декабре Елена Перминова показала фигуру в купальнике у бассейна.