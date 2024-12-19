Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:10, 19 декабря 2024Ценности

Жена российского миллиардера раскрыла отношение к старению

38-летняя модель Перминова заявила, что довольна внешностью больше, чем в 27 лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова раскрыла отношение к старению. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица ответила на вопрос 27-летней подписчицы о том, как не бояться стареть. Знаменитость указала, что в 38 лет довольна собственной внешностью больше, чем в 27 лет, и не хотела бы вернуться в тот возраст.

«Мироощущение, восприятие себя, опыт и осознанность совершенно иные. А дальше уже важно сделать все, чтобы красила не молодость, а зрелость и горящие глаза», — заявила Перминова. Также она добавила, что следует выбирать только себя и найти свое призвание.

Ранее в декабре Елена Перминова показала фигуру в купальнике у бассейна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по российскому комбинату ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Минобороны рассказали, как отражали атаку

      В России появятся меры для предотвращения крушения нефтетанкеров

      В Белоруссии приостановили работу второго энергоблока БелАЭС

      Пашинян опроверг намерение Армении нападать на Азербайджан

      В российском регионе осудили депутата за избиение водителя во время дорожного конфликта

      Путин дал оценку системам ПВО в Киеве

      Бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки, взорвался и попал на видео

      В ЕС официально увязали разморозку российских активов с «компенсацией убытков» Украины

      Россияне пожаловались на затопленные нечистотами дворы

      Зеленский оскорбительно ответил на идею провести эксперимент с «Орешником»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше