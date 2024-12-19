Женщина распознала инфаркт у матери по одному признаку и спасла ей жизнь

Медсестра из Британии Кирмссе распознала у матери инфаркт по высокому давлению

26-летняя медсестра из Великобритании по имени Кристина Кирмссе распознала у матери инфаркт по одному признаку и заставила пойти к врачу, что в итоге спасло женщине жизнь. Историю опубликовало издание Today.

Однажды Кирмссе позвонила своей 60-летней матери и узнала, что ее давление поднялось до показателей 200 на 100 миллиметров ртутного столба, хотя норма составляет от 110 на 70 до 130 на 85. Женщина добавила, что чувствует себя хорошо, и согласилась отправиться к врачу только после долгих уговоров дочери и мужа.

«Когда она сказала, что у нее настолько высокое давление, я поняла, что это может быть инсульт или инфаркт», — рассказала Кирмссе.

Врачи скорой помощи, к которым обратилась британка, обнаружили у нее высокий уровень тропонина — белка, который высвобождается в крови при инфаркте миокарда. Ей провели срочную операцию, которая спасла женщине жизнь.

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