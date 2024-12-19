Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:39, 19 декабря 2024Из жизни

Женщина взбивала подушки на кровати и наткнулась на агрессивную змею

В США змея вылезла из-под подушки женщины и укусила ее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Boris Smokrovic / Unsplash

В штате Оклахома, США, змея укусила женщину, когда та собиралась ложиться в кровать. Об этом сообщает KOKI-TV.

Донна Братчун рассказала, что взбивала подушку, как вдруг почувствовала, что в ее руку вонзилось что-то острое. Она откинула подушку, и из-под нее выползла змея. Женщина замерла от шока и не могла понять, как в ее постели оказалась змея. «Одно дело — заползти в дом, и совсем другое — найти кровать, забраться на нее и свернуться под подушкой», — объяснила Братчун.

Отойдя от шока, женщина посмотрела на руку и заметила на ней следы от змеиных клыков. Она позвала мужа на помощь, и тот, надев перчатки, поймал агрессивную рептилию в пластиковый контейнер. Он осмотрел змею и пришел к выводу, что в их дом пробралась береговая гоферовая змея. Вид оказался неядовитым, поэтому Братчун не о чем было переживать.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Специалист по дикой природе Кайла Джоуб отметила, что береговые гоферовые змеи едят грызунов и ядовитых рептилий, поэтому, если они живут возле дома, это хорошо. Они способны пролезать в дыры диаметром два с половиной сантиметра. Зимой змеи любят укрываться в теплых местах. Джоуб предположила, что рептилия попала внутрь в горшках с растениями, которые семья заносила в дом перед небольшой поездкой на День благодарения.

Ранее сообщалось, что в США ядовитая змея чуть не укусила жителя штата Вирджиния, который решил постирать вещи. Мужчина нашел опасного медноголового щитомордника, чей укус способен вызвать распад эритроцитов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Взрыв прогремел в Сумах

      Путин описал обстановку в своих кабинетах

      Супругу экс-мэра российского города оставили под домашним арестом

      Капитана нефтетанкера «Волгонефть-239» отправили под домашний арест

      Жильцы заплесневевшего дома пожаловались на отсутствие помощи в расселении

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше