Женщина взбивала подушки на кровати и наткнулась на агрессивную змею

В США змея вылезла из-под подушки женщины и укусила ее

В штате Оклахома, США, змея укусила женщину, когда та собиралась ложиться в кровать. Об этом сообщает KOKI-TV.

Донна Братчун рассказала, что взбивала подушку, как вдруг почувствовала, что в ее руку вонзилось что-то острое. Она откинула подушку, и из-под нее выползла змея. Женщина замерла от шока и не могла понять, как в ее постели оказалась змея. «Одно дело — заползти в дом, и совсем другое — найти кровать, забраться на нее и свернуться под подушкой», — объяснила Братчун.

Отойдя от шока, женщина посмотрела на руку и заметила на ней следы от змеиных клыков. Она позвала мужа на помощь, и тот, надев перчатки, поймал агрессивную рептилию в пластиковый контейнер. Он осмотрел змею и пришел к выводу, что в их дом пробралась береговая гоферовая змея. Вид оказался неядовитым, поэтому Братчун не о чем было переживать.

Специалист по дикой природе Кайла Джоуб отметила, что береговые гоферовые змеи едят грызунов и ядовитых рептилий, поэтому, если они живут возле дома, это хорошо. Они способны пролезать в дыры диаметром два с половиной сантиметра. Зимой змеи любят укрываться в теплых местах. Джоуб предположила, что рептилия попала внутрь в горшках с растениями, которые семья заносила в дом перед небольшой поездкой на День благодарения.

Ранее сообщалось, что в США ядовитая змея чуть не укусила жителя штата Вирджиния, который решил постирать вещи. Мужчина нашел опасного медноголового щитомордника, чей укус способен вызвать распад эритроцитов.