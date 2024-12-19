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09:25, 19 декабря 2024Россия

Жительница Курской области объяснила вынужденный отъезд на Украину

Жительница Суджи Разуменко: вынужденно уехали на Украину из-за наемников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Жительница Суджи Курской области Наталья Разуменко, которая вместе с дочерью была вынуждена уехать на Украину, объяснила свой отъезд. Ее слова приводит РИА Новости.

«Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем, — да Бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Не понятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы, мало ли что... И [дочь] проплакала, говорила "я не поеду", и я сама начала паниковать», — рассказала женщина, которая в момент захода ВСУ в Суджу была в городе с дочерью.

Россиянка приняла решение выехать из города спустя три месяца после вторжения ВСУ, когда гуманитарная ситуация начала усложняться. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в Сумы. Женщина рассказала, что ей сообщили, что в Судже могут быть заключенные, выпущенные из украинских тюрем, а также иностранные наемники.

Разуменко с дочерью вернулись в Россию через Белоруссию 22 ноября после переговоров уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинской стороной.

Ранее Разуменко рассказала, что в Курской области бойцы ВСУ пытались изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь. Один из украинских военных напрашивался домой к россиянкам на кофе, а затем пытался силой проникнуть в дом.

ЖЗЛ
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