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09:45, 19 декабря 2024Ценности

Звезда «Полового воспитания» похвасталась фигурой в бикини

29-летняя британская актриса Симон Эшли снялась в черном бикини на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @simoneashley

Британская актриса Симон Эшли похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,1 миллиона подписчиков.

Звезда сериалов «Бриджертоны» и «Половое воспитание» отправилась на Мальдивы, где покаталась на яхте, занялась подводным плаванием и понаблюдала за дельфинами и черепахами. Кроме того, 29-летняя артистка снялась в черном бикини, которое состояло из вязаного топа и трусов с заниженной талией и было украшено белыми бусинами.

Также Эшли пробежалась по мосту в облегающем черном мини-платье без бретелей, оформленном пайетками.

Ранее в декабре американскую актрису и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран сняли с обнаженными ягодицами на отдыхе.

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