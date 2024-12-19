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15:43, 19 декабря 2024Культура

Звезда «Универа» стал многодетным отцом

У звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова родился третий ребенок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Российский актер и продюсер Алексей Гаврилов стал многодетным отцом. Об этом сообщает Пятый канал.

У звезды сериала «Универ» и его супруги Катерины Кейру родилась дочь, которую назвали Эллая. Для артиста это третий ребенок. «Это прям чудо-чудесное! Я так хотел дочку. Именно доченьку, мою красавицу», — сказал он.

Гаврилов поделился, что его «пригласили на несколько моментов во время родов» — самое начало, середину и самый финал. «Я очень благодарен Катерине за ее мужество, за такое спокойствие, за волю. И то, как она была в беременность, и то, как она подходила к этому процессу. Благодарен и всей команде», — добавил актер.

Ранее Алексей Гаврилов раскрыл условия супруги перед замужеством.

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