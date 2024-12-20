Александр Емельяненко о тюремном сроке брата: ничего страшного не произошло

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал тюремный срок брата Ивана Емельяненко. Его слова приводит Sport24.

«Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему его это не приведет. Все родственники говорили ему это. Неоднократно решали за него проблемы, вопросы. Оступится человек, за него все решат и помогут, а он опять оступается», — заявил Емельяненко. По его мнению, ничего страшного не произошло, так как он просидел в изоляторе более 1,5 года, которые дали брату.

О том, что бойца MMA Ивана Емельяненко приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы, стало известно 18 декабря. Спортсмена признали виновным по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо.