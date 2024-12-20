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12:05, 20 декабря 2024Спорт

Еще одна российская спортсменка сменила гражданство

Российская легкоатлетка Аминжанова получила разрешение выступать за Таджикистан
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Еще одна российская спортсменка, прыгунья с шестом Парвина Аминжанова, сменила гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Аминжанова получила от World Athletics разрешение представлять Таджикистан на международных турнирах. За новую страну она может выступать с 25 сентября 2024 года.

По данным World Athletics, Аминжанова последний раз принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года. Тогда на молодежном первенстве страны в Санкт-Петербурге она заняла восьмое место, прыгнув на 3,5 метра. Ее личный рекорд составляет 3,8 метра и был поставлен в 2020 году.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в спецоперации.

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