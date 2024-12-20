Главный тренер «Вашингтона» рассказал о сроках возвращения Овечкина на лед

Главный тренер Вашингтона Карбери рассказал о сроках возвращения Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери рассказал о сроках восстановления капитана команды Александра Овечкина. Его цитирует Чемпионат.com.

«Мы не увидим его в оставшихся трех матчах до новогодней паузы. Он вернется после нее. Возможно, что это будет первая игра после перерыва», — заявил Карбери.

14 декабря стало известно, что Овечкин провел первую тренировку с командой после перелома малой берцовой кости. Форвард провел занятие с тренером по игровым навыкам Кенни Маккудденом. Он вышел на лед в специальном свитере, который исключает контакты.

19 ноября Овечкин получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой» (6:2). В этом матче он забросил две шайбы, а в третьем периоде покинул лед из-за повреждения.