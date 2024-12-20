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18:21, 20 декабря 2024Наука и техника

Готовность «Севмаша» к строительству авианосцев оценили

Глава «Севмаша»: мощности предприятия позволяют строить авианосцы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Мощности крупнейшей верфи России, предприятия «Севмаш», позволяют строить авианосцы водоизмещением около ста тысяч тонн. Готовность завода к выпуску авианесущих кораблей оценил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко в интервью РИА Новости.

Отмечается, что строительство перспективного авианосца сейчас прорабатывают. В СССР авианосцы строили на верфи в Николаеве (УССР). В частности, там построили авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который остается единственным кораблем этого класса в арсенале Военно-морского флота России.

«Проектные мощности предприятия изначально были рассчитаны на создание кораблей различных классов и назначений. Это подтверждает первый госзаказ "Севмаша" — на заводе должны были построить самый большой корабль в мире — линкор "Советская Белоруссия". Когда предприятие приступило к строительству атомной подводной лодки третьего поколения, на заводе провели реконструкцию и мощности увеличили в разы», — сказал глава «Севмаша».

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По его словам, сейчас проходит модернизация предприятия для выпуска перспективных кораблей в рамках государственной программы. Будниченко подчеркнул, что мощности «Севмаша» позволяют создавать любые сложные проекты.

В октябре гендиректор Крыловского государственного научного центра Олег Савченко сообщил о разработке концепт-проекта новейшего авианосца для Военно-морского флота России.

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