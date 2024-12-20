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18:05, 20 декабря 2024Наука и техника

Полковник раскрыл характеристики поставленной Киеву немецкой IRIS-T

Полковник Кошкин: поставленная Киеву Германией IRIS-T довольно эффективна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставленная Киеву Германией, по своим параметрам и возможностям считается довольно эффективной, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Характеристики оружия он описал в беседе с «Лентой.ру».

IRIS-T — это система противовоздушной обороны Германии, которая обеспечивает защиту от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, всевозможных баллистических ракет малой дальности, рассказал эксперт.

По его словам, комплекс включает в себя командный пункт и многофункциональную радиолокационную станцию (МРЛС), то есть радары, которые определяют цели.

«Радары IRIS-T в состоянии определить до 200 целей, а сопровождать и поражать могут 24 из них. Сначала создавали эти ракеты для того, чтобы менять ракеты воздушного боя "воздух-воздух", но оказалось, что не так просто летчикам идентифицировать объекты по мере совершенствования корпусов самолета, малозаметными они становятся. В итоге создали систему противоракетной обороны. На сегодняшний день она считается по своим параметрам и возможностям довольно эффективной, она не столь дорого стоит, допустим, как Patriot американский, но при этом, конечно, в состоянии бороться, защищать объекты», — поделился собеседник.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставке Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, Киев получит от Берлина зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами, сообщил политик. При этом он подчеркнул, что оказание помощи Украине должно осуществляться таким образом, чтобы оно не привело к эскалации конфликта в виде «войны между Россией и НАТО».

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