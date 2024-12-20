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17:01, 20 декабря 2024Культура

Киркоров сравнил Пугачеву с матерью

Филипп Киркоров рассказал о схожести его матери и Аллы Пугачевой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров вспомнил, как его бывшая жена, эстрадная исполнительница Алла Пугачева, помогла пережить ему потерю матери. Его слова приводит StarHit.

Артист отметил, что уход близкого человека стал для него страшнейшим ударом. «Я благодарен этой Женщине, которая поет. Она дала мне возможность обрести себя и не сойти с ума (в момент утраты мамы я был в шаге от этого)», — заявил Киркоров.

Он также сравнил экс-супругу с матерью, указав на то, что у них много общего. «И мама, и Алла очень похожи: обе сильные женщины, которые меня оберегали и поддерживали. Я согласен с психологами, что мужчина в жизни ищет прототип матери. Убедился в этом на собственном опыте», — добавил певец.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съемок фильма «Братья».

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