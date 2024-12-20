Москвичи разозлились на справляющего нужду в подъезде и обратились к колдуну

Жильцы дома в Москве обратились к колдуну для мести справившему нужду в подъезде

Жители многоквартирного дома в Москве решили отомстить неизвестному, справлявшему нужду в подъезде, обращением к колдуну. Об этом стало известно Telegram-каналу «Москва 125».

Речь идет об одном из домов в районе Некрасовка. Местные жильцы повесили на стену общей территории записку, в которой назвали нарушителя «позорником» и предупредили, что наслали на него порчу.

«Мы обратились к колдуну, сделано на кожные болезни тому, кто нассыт у лифта и у почтового ящика!» — говорится в сообщении. Авторы призвали неизвестно задуматься над своим поведением.

Ранее владелец нежилого помещения на первом этаже здания в Москве превратил окно в дверь и вызвал гнев соседей. Жильцы дома пожаловались на незаконную перепланировку.