На Украине призвали эвакуироваться из подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей региона эвакуироваться

Жителей подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области призвали эвакуироваться из региона. Соответствующее сообщение опубликовал в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Впереди тяжелые дни. (...) Не выходите без необходимости на улицы! Еще раз призываю — эвакуируйтесь!» — написал Прокудин.

Утром 20 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Они раздались на фоне массированного удара российских военных.

Позднее Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В результате без электричества остались до 60 тысяч абонентов.