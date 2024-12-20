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12:36, 20 декабря 2024Бывший СССР

На Украине призвали эвакуироваться из подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей региона эвакуироваться
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Жителей подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области призвали эвакуироваться из региона. Соответствующее сообщение опубликовал в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Впереди тяжелые дни. (...) Не выходите без необходимости на улицы! Еще раз призываю — эвакуируйтесь!» — написал Прокудин.

Утром 20 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Они раздались на фоне массированного удара российских военных.

Позднее Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В результате без электричества остались до 60 тысяч абонентов.

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