На Украине выпустили из-под ареста связанного с избиением солдат командира ВСУ

Под залог почти в миллион гривен выпустили арестованного командира бригады ВСУ

На Украине выпустили под залог в почти миллион гривен арестованного по делу об избиении солдат командира 211-й понтонно-мостовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Побережнюка. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные прокуратуры.

«Арестованный накануне по делу о поборах и избиении солдат командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Побережнюк вышел на свободу, заплатив 908 тысяч гривен залога (около 2,2 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Олега Побережнюка арестовали 19 декабря на фоне скандала, связанного с избиением и вымогательством у солдат возглавляемой им бригады. Высшее командование отстранило военного от исполнения служебных обязанностей.

Ранее служивший в 211-й бригаде ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту сослуживцы. Помимо этого, командир одного из батальонов бригады вымогал у военных деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях.

