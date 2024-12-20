На Западе рассказали о недипломатических действиях Каллас в отношении России

Профессор Дизен: Каллас отвергает дипломатию с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал о противоречиях в политике главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом он написал в соцсети X.

«ЕС определяет себя как "мирный проект", однако главный дипломат ЕС отвергает дипломатию с Россией и предостерегает от "подталкивания" Зеленского к мирным переговорам», — подчеркнул эксперт.

На прошлой неделе Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать.

Накануне Кая Каллас рассказала, что западные страны должны перестать предлагать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирные переговоры. По ее мнению, бессмысленно пытаться оказывать давление на Зеленского с целью начать мирные переговоры.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас главным антидипломатом.