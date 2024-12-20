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16:19, 20 декабря 2024Экономика

Набиуллина высказалась о возвращении доверия россиян

Набиуллина назвала замедление инфляции способом вернуть доверие граждан к ценам
Дмитрий Воронин

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вернуть доверие россиян к ценовой стабильности после долгого периода роста цен можно только путем замедления инфляции. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

Как следует из ее комментария, соответствующий скептицизм граждан вполне понятен, а для возвращения доверия нужно вернуть инфляцию к уровню около четырех процентов и удерживать показатель вблизи указанных значений. «В этом нет ничего невозможного», — отметила Набиуллина, напомнив, что регулятор работает над достижением таких уровней на протяжении длительного времени.

Также она уточнила, что к высокому росту цен в последние месяцы привело сочетание таких факторов, как низкий урожай агрокультур и повышение тарифов на услуги связи.

Ранее в ЦБ объяснили свое неожиданное решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента более существенным, чем предполагало ее октябрьское повышение, ужесточением денежно-кредитных условий. По словам Набиуллиной, речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

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