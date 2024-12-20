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17:38, 20 декабря 2024Экономика

Набиуллина заявила о постоянно возникающих схемах по ипотеке

Набиуллина: в РФ постоянно возникают новые ипотечные схемы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина признала, что схемы по ипотеке в стране, к сожалению, остаются. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит РИА Новости.

«Они [ипотечные схемы] очень разнообразны и приобретают иной вид — мы боремся с одними, возникают другие. К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт тем не менее хотела бы упомянуть, потому что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что главным является то, что был принят надзорный стандарт, позволяющий следить за тем, как банки исполняют ипотечный стандарт. По мнению главы ЦБ, нововведение, которое вступит в силу с апреля следующего года, позволит сократить масштаб схем. Между тем в ближайших планах — ввести изменение в регулирование, повышающее нагрузку на капитал банков в случае, если применяются схемы, при которых людей заманивают сначала низкими ставками и платежами, а затем они резко поднимаются, заключила Набиуллина.

Ранее стало известно, что рынок поддержал идею с отменой лимитов по семейной ипотеке.

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