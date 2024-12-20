Названы способы дешево украсить дом к Новому году

Декоратор Лапшинова: план и переработка помогут сэкономить на новогоднем декоре

Не обязательно сильно тратиться, чтобы стильно и уютно украсить дом к Новому году. Способы сэкономить на праздничном оформлении жилья назвала декоратор Юлия Лапшинова, передает РИАМО.

Эксперт посоветовала начать с составления плана. Следует сделать список зон, которые нужно украсить, и определить необходимые элементы. Таким образом удастся избежать лишних трат. Кроме того, стоит заранее обозначить бюджет. Лучше вложиться в качественный декор, который прослужит несколько лет.

Одним из самых экономичных вариантов Лапшинова назвала создание украшений своими руками. «Самодельные елочные игрушки, гирлянды из бумаги и ткани, подсвечники в прозрачных банках или вазах — это не только недорого, но и добавляет уникальности интерьеру. Вы можете использовать подручные материалы, такие как шишки или веточки, для создания декоративных композиций», — рассказала декоратор.

Также можно переработать старые украшения — перекрасить старые игрушки или создать новые композиции с их участием. По словам эксперта, смешивание привычных и новых элементов декора помогает создать индивидуальный стиль.

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