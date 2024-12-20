В России отреагировали на сообщения об ошибочном заявлении ЕС об украинском конфликте

Джабаров: ЕС надо уговорить Украину пойти на уступки для сохранения лица

В Европейском союзе (ЕС) видят, что Украина терпит поражение, а Россия продвигается вперед, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на сообщения о том, что в ЕС стали считать ошибкой заявления о необходимости победы Киева.

«Они видят, что Украина победить не сможет, что Украина терпит военное поражение. Шаг за шагом наши войска двигаются. Для того, чтобы сохранить лицо, им надо быстрее уговорить Украину, чтобы она уступила России и самое главное, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО. Потому что пока Украина от этого не откажется, я думаю, что мы не сможем с ними вести какие-то переговоры», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что сомнения в Евросоюзе могли увеличиться после выступления президента России Владимира Путина 19 декабря.

«Они выслушали нашего президента вчера и поняли, что никаких больше переговоров как умиротворяющих, здесь не будет. Мы будем идти до конца», — заключил он.

Ранее появилась информация, что в ЕС считают ошибкой заявления о необходимости победы Украины в конфликте с Россией. Об этом американскому журналу Politico сообщил источник в Евросовете.

