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01:00, 20 декабря 2024Ценности

Невестка Виктории Бекхэм снялась топлес для модного журнала

Мария Винар
Никола Энн Пельтц-Бекхэм

Никола Энн Пельтц-Бекхэм. Фото: @nicolaannepeltzbeckham

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась топлес для итальянской версии модного журнала L’Officiel. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость поделилась кадрами с фотосессии. Так, на одном размещенном снимке звезда запечатлена в черных брюках с серебристыми вставками. При этом во время позирования она повернулась к камере боком, прикрыв руками обнаженную грудь.

Также известно, что за время съемки возлюбленная сына Бекхэм примерила черное боди, капроновые колготки и меховую накидку. Кроме того, женщина показала стройную фигуру в жакете и шортах длины мини.

В ноябре сообщалось, что Никола Пельтц-Бекхэм оголилась на камеру.

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