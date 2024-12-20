Невестка Виктории Бекхэм снялась топлес для модного журнала

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась топлес для итальянской версии модного журнала L’Officiel. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость поделилась кадрами с фотосессии. Так, на одном размещенном снимке звезда запечатлена в черных брюках с серебристыми вставками. При этом во время позирования она повернулась к камере боком, прикрыв руками обнаженную грудь.

Также известно, что за время съемки возлюбленная сына Бекхэм примерила черное боди, капроновые колготки и меховую накидку. Кроме того, женщина показала стройную фигуру в жакете и шортах длины мини.

В ноябре сообщалось, что Никола Пельтц-Бекхэм оголилась на камеру.

