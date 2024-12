Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию из Канады

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной канадской организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Организация была основана в 2015 году в Монреале. Ее представители тесно взаимодействуют с экстремистскими организациями и покровительствуют беглым нацистам. В ходе прокурорской проверки было установлено, что сотрудники канадского центра призывают к свержению конституционного строя в России и лоббируют ужесточение антироссийских санкций.

Руководство организации выступает в поддержку киевского режима и препятствует проведению на территории Канады маршей «Бессмертного полка».

