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18:20, 20 декабря 2024Силовые структуры

Покровительствующую беглым нацистам канадскую организацию признали в России нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию из Канады
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной канадской организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Организация была основана в 2015 году в Монреале. Ее представители тесно взаимодействуют с экстремистскими организациями и покровительствуют беглым нацистам. В ходе прокурорской проверки было установлено, что сотрудники канадского центра призывают к свержению конституционного строя в России и лоббируют ужесточение антироссийских санкций.

Руководство организации выступает в поддержку киевского режима и препятствует проведению на территории Канады маршей «Бессмертного полка».

18 декабря сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Recorded Future (США).

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