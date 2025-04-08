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02:45, 8 апреля 2025Мир

Трамп высказался о покупке Евросоюзом энергоресурсов у США

Трамп: ЕС должен взять на себя обязательства по покупке у США энергоресурсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Европейский союз должен взять на себя обязательства по покупке у США энергоносителей, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это необходимо для ликвидации торгового дефицита с сообществом, который сейчас составляет 350 миллиардов долларов.

«Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», — высказался глава США. Трамп обвинил ЕС в том, что он плохо относится к Вашингтону и не закупает достаточно американских товаров.

2 апреля президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп. Тарифы не затронули Россию, Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран, Канаду и Мексику.

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