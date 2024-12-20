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07:10, 20 декабря 2024Россия

Появились подробности о поисках пропавшего больше суток назад Ан-2 на Камчатке

Спасатели прибыли к точке, откуда Ан-2 подал аварийный сигнал, но судна не нашли
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Спасатели добрались до точки, откуда больше суток назад грузовой самолет Ан-2 подал аварийный сигнал. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета», — сообщил он.

Министр добавил, что спасатели детально осмотрят местность, как только погода позволит вертолету специалистов подняться в воздух.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром в четверг, 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. На борту судна, предварительно, находятся три человека. Воздушные поиски пропавшего на Камчатке самолета впоследствии приостанавливали из-за ливневого снега.

ЖЗЛ
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