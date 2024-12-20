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15:04, 20 декабря 2024Россия

Появилось фото могилы Кириллова

РИА Новости опубликовало фото могилы генерал-лейтенанта Кириллова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РИА Новости

Появилось фото могилы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) Игоря Кириллова. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Венки на церемонию прощания прислали президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев.

Утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он напомнил, что украинские власти уже неоднократно совершали подобные преступления в отношении многих российских граждан.

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