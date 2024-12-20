Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:16, 20 декабря 2024Бывший СССР

Появилось фото последствий удара по пункту управления СБУ

Опубликовано фото последствий удара ВС России по пункту управления СБУ в Киеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Synelnykov / Shutterstock / Fotodom  

Опубликована фотография последствий удара российских сил по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадре можно заметить желтое здание с выбитыми окнами, поврежденные автомобили и обломки сооружения, которые разлетелись по парковке.

20 декабря Российская армия нанесла массированный удар по Украине. Уточнялось, что под атакой оказались центры принятия решений. Несколько серий взрывов также прозвучало в Киеве. Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.

Позже Минобороны РФ заявило, что с 14 по 20 декабря российские военнослужащие нанесли 24 групповых удара по объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

      В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

      Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

      Россияне раскрыли свои заветные желания

      Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

      Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

      В США назвали фактического президента страны

      Российские войска атаковали украинский Воронеж

      Орбан описал сумму помощи Запада Киеву фразой «на эти деньги можно было сотворить чудеса»

      Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал одного вида жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше