Появилось фото последствий удара по пункту управления СБУ

Опубликовано фото последствий удара ВС России по пункту управления СБУ в Киеве

Опубликована фотография последствий удара российских сил по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадре можно заметить желтое здание с выбитыми окнами, поврежденные автомобили и обломки сооружения, которые разлетелись по парковке.

20 декабря Российская армия нанесла массированный удар по Украине. Уточнялось, что под атакой оказались центры принятия решений. Несколько серий взрывов также прозвучало в Киеве. Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.

Позже Минобороны РФ заявило, что с 14 по 20 декабря российские военнослужащие нанесли 24 групповых удара по объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям.