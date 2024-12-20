Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

Минобороны России заявило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) предотвращен удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:40 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 20 декабря ВСУ выпустили по России 36 беспилотников. 16 летательных аппаратов перехватили над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще 14 дронов средства ПВО сбили в Черном море.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия в Шебекино. Еще один дрон взорвался на при ударе о трассу, повредив кузов и колеса легковой машины. Пострадавших нет.