Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:25, 20 декабря 2024Экономика

Продажи машин с пробегом в России обрушились

«Автостат»: рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре сократился на 13,4 %
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре сократился наа 13,4 процента. Об обрушении продаж со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в последнем месяце осени показали наихудшую динамику в уходящем году. За ноябрь было продано только 524,5 тысячи единиц — это рекордное падение рынка. Для сравнения, продажи снижались только в сентябре 2024-го — на 5,5 процента за месяц.

По словам эксперта агентства Сергея Удалова, на падение продаж повлиял вымытый спрос: россияне пытались купить машины до индексации утилизационного сбора и подорожания. В то же время кредиты стали недоступнее из-за высокой ключевой ставки.

Сильнее всего упали продажи южнокорейской Kia — на 18,2 процента. Меньше всего затронула тенденция Lada — продажи сократились на 9,2 процента. В ноябре самой популярной моделью среди легковушек с пробегом в десятый раз подряд стала Lada 2107. В тройку также вошли Lada 2114 и Kia Rio.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам не спешить с приобретением автомобиля. Ставки по кредитам на приобретение автомашины достигли 21-34,8 процента, а сами автомобили из-за повышения утилизационного сбора и колебания курса рубля подорожали с начала года на 15 процентов. Еще один фактор — рост цен на запчасти, за которые теперь приходится платить на 25 процентов больше, чем в начале года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Союзники США рассорились из-за событий в Сирии

      42-летняя Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме

      Женщина завела роман с мужчиной старше нее на 23 года и забеременела от него

      В Китае изобрели смартфон-хамелеон

      В городе Переяслав Киевской области прозвучали взрывы

      В ЕС призвали Украину «сначала победить» вместо требования гарантий безопасности

      Работодатели в России стали реже повышать зарплаты

      В США заявили о слабости НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

      Россиянина осудили на восемь лет за совершенную в 1993 году расправу над мальчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше