Продажи машин с пробегом в России обрушились

«Автостат»: рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре сократился на 13,4 %

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре сократился наа 13,4 процента. Об обрушении продаж со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в последнем месяце осени показали наихудшую динамику в уходящем году. За ноябрь было продано только 524,5 тысячи единиц — это рекордное падение рынка. Для сравнения, продажи снижались только в сентябре 2024-го — на 5,5 процента за месяц.

По словам эксперта агентства Сергея Удалова, на падение продаж повлиял вымытый спрос: россияне пытались купить машины до индексации утилизационного сбора и подорожания. В то же время кредиты стали недоступнее из-за высокой ключевой ставки.

Сильнее всего упали продажи южнокорейской Kia — на 18,2 процента. Меньше всего затронула тенденция Lada — продажи сократились на 9,2 процента. В ноябре самой популярной моделью среди легковушек с пробегом в десятый раз подряд стала Lada 2107. В тройку также вошли Lada 2114 и Kia Rio.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам не спешить с приобретением автомобиля. Ставки по кредитам на приобретение автомашины достигли 21-34,8 процента, а сами автомобили из-за повышения утилизационного сбора и колебания курса рубля подорожали с начала года на 15 процентов. Еще один фактор — рост цен на запчасти, за которые теперь приходится платить на 25 процентов больше, чем в начале года.